Brugge-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Brugge-Juventus, le probabili formazioni

Lariprende il cammino in Champions League dal Belgio, dove affronterà ilper la penultima gara della fase a girone unico. I bianconeri si trovano in piena zona playoff, con 11 punti conquistati dopo sei partite. L'ultima vittoria contro il Manchester City però ha riaperto la possibilità anche di qualificarsi direttamente agli ottavi arrivando tra le prime 8 in classifica. Scenario non semplice ma ancora possibile. Il Brugge invece segue la Juve con 10 punti.Thiago Motta ha recuperato Conceicao e sono presenti regolarmente anche Yildiz e McKennie, usciti acciaccati dalla sfida contro il Milan. E rispetto alla gara di campionato ci saranno dei cambiamenti nella formazione scelta dal tecnico. A partire dalla difesa ma anche a centrocampo e in attacco.

Dove vedere Brugge-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Club Brugge si può vedere in esclusiva su Sky o NOW. Martedì il match dei bianconeri è disponibile in tv su due canali (gli stessi per entrambi gli abbonamenti), ovvero Sky Sport Uno numero 201 del satellite o Sky Sport numero 252. Inoltre il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go o su NOW.