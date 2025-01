Il Clubospita la Juventus il 21 gennaio a Bruges in un match valido per la settima giornata della UEFA Champions League . La partita, attesa con grande interesse da tifosi e appassionati, avrà inizio alle ore 21:00 e promette spettacolo, considerando l’importanza dei punti in palio per il cammino europeo di entrambe le squadre. Nel frattempo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per l’incontro, con un team di arbitri internazionali scelto per garantire il massimo livello di equità e professionalità. Gli occhi saranno puntati sul campo, dove si attendono emozioni e possibili colpi di scena.

Brugge-Juve, la moviola

37' - Ammonito Koopmeiners per fallo tattico

1' - Fischio d'inizio

Brugge-Juve, la designazione completa