Brugge-Juventus, Giuntoli non è partito con la squadra: il retroscena

Brugge-Juventus: perché Giuntoli non era con la squadra

Cristianosta vivendo giorni frenetici, ovviamente per questioni di mercato, che vedono il dirigente dellaprotagonista in prima fila. E lo dimostra il fatto che non sia partito insieme alla squadra per la trasferta europea contro il Brugge."L’uomo del mercato Juve non è salito ieri sull’aereo che ha portato la squadra in Belgio per restare a Torino ed occuparsi di due trattative in particolare: Renato Veiga col Chelsea e Kelly col Newcastle", scrive la Gazzetta dello Sport. Giuntoli comunque sarà presente questa sera per assistere dal vivo alla partita. Nei pensieri però, ci sarà ancora il mercato, che è arrivato nel momento decisivo per i bianconeri.