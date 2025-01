AFP via Getty Images



Brugge-Juventus, gli arbitri

Giornata 7 di 8 di Champions League, trasferta per la Juventus di Thiago Motta che partirà in direzione Bruges per la sfida al Club Brugge in programma martedì 21 gennaio alle ore 21. Oggi sono stati rese note le designazioni arbitrarli per il match di Champions League.Arbitro: Benoît Bastien; Assistenti: Hicham Zakrani – Aurélien Berthomieu; Quarto ufficiale: Thomas Leonard; VAR: Willy Delajod; AVAR: Jérôme Brisard. Appuntamento quindi alle 21 di martedì per la sfida europea della Vecchia Signora.