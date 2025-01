Juventus, la filosofia di Thiago Motta non attecchisce e fallisce l’obiettivo più importante

2025 Getty Images

I cambi non hanno funzionato

Un mantra ripetuto in ogni occasione, negli ultimi giorni. Evidentemente era questo il messaggio che si è voluto veicolare all’esterno, quello cheha ribadito essere la filosofia della”. Ecco, questa sera possiamo dire che il messaggio non ha attecchito e la Juve ha fallito l’obiettivo più importante.All’apparenza una notizia più che positiva. Thiago Motta fa i cambi e sono cambi di qualità, finalmente la possibilità di scegliere e di ruotare. Ma i cambi non funzionano, non portano qualità, non tengono nemmeno il livello di chi sono chiamati a subentrare. Yildiz non vale Mbangula questa sera, Conceicao non cambia passo rispetto a Weah. Poi la seconda tornata di sostituzioni: McKennie e Thuram aggiungono un po’ di gamba e poco altro. E poi il tema Vlahovic: era difficile fare peggio del Nico Gonzalez di questa sera, purtroppo ci è riuscito. Il primo pallone che tocca è un appoggio sbagliato e palla regalata agli avversari: è la fotografia della sua partita.

Obiettivo fallito

La Juventus adesso ha la certezza di aver raggiunto l’obiettivo playoff. Ovviamente, obiettivo da non sottovalutare e che significa centrare il piano aziendale. Ma la Juventus manca l’obiettivo più importante: dare continuità dopo il Milan. Una prestazione diversa e una vittoria avrebbero dato davvero l’impressione di una svolta. E invece no, allacciamo le cinture, ci sono ancora le montagne russe.