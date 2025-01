Brugge-Juventus, Cambiaso 'come piace a Guardiola': il commento

AFP or licensors

Come ha giocato Cambiaso in Brugge-Juventus

Altra prestazione "timida" da parte di, che contro il Brugge non ha particolarmente brillato pur non commettendo errori degni di nota. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la prova dell'esterno della- Gioca terzino ma si diverte a entrare dentro il campo per fare la mezzala, come piace a Guardiola. Disciplinato in fase difensiva, dove chiude e recupera, in costruzione gli mancano qualità e spinta.- Sarà la condizione atletica precaria, sarà la caviglia che di sottofondo dà noia, senza voler allargare il raggio alle voci di mercato che lo circondano, ma è distante anni luce dagli altissimi standard della prima parte della stagione. Timido in spinta, a tratti svagato nella giocata.

- Spinge sulla fascia e stringe verso il centro per accompagnare la costruzione. Manca però quella intensità che servirebbe anche contro Talbi