Brugge, Jashari: 'La Juve? Una squadra italiana. Per questo sarà difficile'

Belga/AFP via Getty Images

Ardon, centrocampista del Brugge, ha parlato così della partita con la Juve.- "Non ho un legame speciale con la Juventus, a parte il fatto che ovviamente voglio vincere contro di loro, ma è una squadra molto forte. Dovremo quindi essere ben preparati e fare affidamento sulle nostre qualità".- "Non guardiamo la classifica, mancano due partite e vediamo cosa succede, ma non guardiamo la classifica".- "Gli ultimi sei mesi al club sono stati fantastici. Sono estremamente grato alla squadra e all’allenatore. In ogni partita cerco di svilupparmi ulteriormente, sia come individuo che come parte del team. Ora siamo imbattuti da 18 partite e vogliamo continuare questa serie. Non guardiamo ancora alla classifica, vogliamo semplicemente continuare a fare bene e concentrarci completamente sulle prossime due partite".

"Non lo so se è più forte, è una squadra italiana e sarà difficile affrontarla. La Juventus ha battuto il Milan ma non so dire se è più forte. Noi siamo pronti, faremo la nostra partita e vediamo cosa succede. Sarà l’ultima sfida di questa prima fase della Champions in casa e vediamo cosa succede, ma noi faremo la nostra partita".