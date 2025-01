Bruges-Juventus dove vederla: Sky, NOW o Prime Video?

AFP via Getty Images

Orario Bruges-Juventus

Dove vedere Bruges-Juventus

Lasi prepara ad affrontare ilin vista della settima giornata della fase campionato di Champions League. I bianconeri, reduci dalla vittoria in campionato contro il Milan, vogliono dare continuità al proprio positivo percorso in Europa.si giocheràal Jan Braydel Stadium. Calcio d'inizio alleLa partita tra Bruges e Juventus si può vedere in esclusiva su. Martedì il match dei bianconeri è disponibile in tv su due canali (gli stessi per entrambi gli abbonamenti), ovverodel satellite o

Bruges-Juventus in diretta streaming

Il match sarà visibile in diretta streaming sempre su Sky Go, scaricando l'app su smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook. L'alternativa è NOW: sarà necessario l'acquisto del Pass Sport.