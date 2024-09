Reduce dall'apertura di una nuova pizzeria a Napoli, Flavio Briatore risponde così sul match contro la Juventus ai microfoni di Radio CRC."A Torino spero che la Juve vinca, ma se perdiamo non ne faccio un dramma. Adesso siamo tutti lì. A fine anno vedremo chi è meglio tra Conte e Thiago Motta. Il Napoli è una squadra che fa sempre simpatia. Oltre alla mia squadra del cuore, sono contento anche quando vince il Napoli, perché la passione che hanno i napoletani è incredibile, vivono per il calcio. La gente ancora adesso ha Maradona nel cuore, come se fosse ancora lì: è molto bello".