Come riportato da Sky Sport,è pronto a tornare all'Allianz Stadium. Non in campo, per ovvie ragioni, ma sugli spalti, in occasione del match di domani trae Bologna, quando potrebbe essergli rivolto un saluto speciale da parte dei tifosi. La mancanza del difensore centrale si sta facendo sentire parecchio nella squadra di Thiago Motta, che però non lo avrà a disposizione per tutta la stagione dopo la rottura del legamento crociato rimediata nel match di Champions League contro il Lipsia. Domani, intanto, il popolo bianconero potrà riabbracciarlo e fargli sentire tutto il suo affetto mentre prosegue il suo percorso di recupero.