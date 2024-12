La vittoria della Juventus contro il Manchester City ha lasciato il segno, non solo per l'impresa sul campo, ma anche per l’entusiasmo che ha acceso tra giocatori e tifosi. Tra i protagonisti assenti per infortunio c’era Gleison, il difensore brasiliano, che ha voluto celebrare la serata speciale con un messaggio pubblicato sui suoi canali social.Con un post su Instagram e Twitter, Bremer ha espresso il suo orgoglio per la squadra, dimostrando ancora una volta il suo legame con i colori bianconeri:"Che notte, ragazzi! Non poter essere in campo è sempre difficile, ma vedervi lottare e portare a casa una vittoria così importante non ha prezzo. Orgoglioso di voi! Forza Juve, sempre!".