Bremer, il messaggio dopo l'infortunio

Quando torna Bremer

ha iniziato la lunga fase di recupero dal grave infortunio subito poche settimane fa. Il difensore brasiliano ha riportato la lesione del legamento crociato; un infortunio che lo terrà fuori per tanti mesi e che di fatto lo costringerà a saltare l'intera stagione. Intanto Bremer ha postato sui social una foto e un video., questa la frase che ha scelto di utilizzare nella descrizione della foto pubblicata dove Bremer è sdraiato su lettino mentre riceve le cure. Non una frase a caso visto che è la stessa che si legge sul muro dietro all'interno della Continassa. Nelle stories invece ha pubblicato un video mentre cammina con le stampelle.Inizia un lunghissimo percorso di recupero per Gleison. Per il brasiliano della Juventus la stagione è già terminata; il club bianconero e Thiago Motta potranno rivederlo in azione solo dalla prossima stagione.