Attenzione, poi, al caso di Gleison. Il difensore brasiliano, acquistato per sostituire De Ligt, ha dimostrato di essere una garanzia in difesa. Con un contratto valido fino al 2028, Bremer è stato un pilastro della squadra, ma il suo ingaggio elevato impone alla Juventus di riflettere attentamente sulle strategie future. Il Manchester United ha mostrato interesse per il giocatore, ma la Juventus dovrà decidere se accettare un'eventuale offerta o continuare a puntare su Bremer come perno della difesa. Staremo a vedere dunque come andrà a finire questa situazione.