Stando a Tuttosport, al momento i due nomi in grassetto sul taccuino di Cristiano Giuntoli in vista del mercato di gennaio per sostituire l'infortunato Gleison Bremer sono quelli di, che però non si trovano nella stessa situazione con le rispettive squadre. L'olandese, voluto un anno fa in rossoblù proprio da Thiago Motta, è infatti tuttora un perno della formazione rossoblù, che pertanto difficilmente potrà lasciare a stagione in corso, mentre il polacco, che a sua volta ha già lavorato con il tecnico della, non sta trovando spazio nell'Arsenal, motivo per cui la sua partenza è più probabile.