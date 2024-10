Lo spostamento in pianta stabile di Pierre Kalulu al centro della difesa dellaper via dell' infortunio di Gleison Bremer - e quello in subordine di Danilo e Juan Cabal - avrà conseguenze anche nelle rotazioni sulle fasce bianconere, dove alcuni giocatori verranno un po' meno. Sulla destra, quindi, spazio a, con la possibilità che anche Weston McKennie possa essere utile alla causa, come già avvenuto nella parte finale del match contro il Lipsia. Sulla sinistra, invece, in alternativa ad, potrebbe aumentare il minutaggio di Jonas Rouhi, all'esordio nella sfida di Serie A contro il Genoa.