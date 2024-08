Allac'è ancora Dusan Vlahovic che guadagna più di lui, ma con il rinnovo di contratto ufficializzato un po' a sorpresa nella giornata di ieriha rapidamente scalato le classifiche dei giocatori più pagati, non solo in bianconero ma in tutta la Serie A. Con il suo stipendio da oltre 5 milioni di euro più bonus, infatti, il difensore brasiliano è diventato il più "ricco" tra i pari ruolo nel massimo campionato italiano. Sopra di lui alla Continassa ci sarebbero anche Federico Chiesa e Wojciech Szczesny, che però al momento sono considerati fuori rosa.