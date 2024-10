Attraverso un post diffuso sul suo profilo Instagram,ha voluto mandare un messaggio al mondodopo l'amaro verdetto degli esami strumentali che hanno sancito la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, patita nelle fasi iniziali del match di Champions League contro il Lipsia. Di seguito ecco le sue parole:"Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus. Sempre insieme a voi".





