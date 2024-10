Djalò può tornare alla Juventus?

Stando a La Gazzetta dello Sport, dopo la diagnosi impietosa della rottura del crociatosi è preso qualche giorno per riflettere e valutare insieme alladove e quando farsi operare. Il brasiliano chiederà consiglio anche a, modello e ora anche suo dirigente, che ha subìto lo stesso tipo infortunio e nel 2019 optò per l’intervento chirurgico a Innsbruck, dallo specialista. Decisione importante, come quelle che nelle prossime settimane dovranno prendere tanto Thiago Motta in campo quanto il dt Cristiano Giuntoli sul mercato.Su questo secondo fronte la sensazione è che si aspetterà gennaio, quando i dirigenti bianconeri proveranno a mettere una pezza attraverso un innesto di qualità. Una nuova-vecchia idea che potrebbe tornare di moda è quella didell'Arsenal, ma occhio alla possibile sorpresa: la Juventus, infatti, ha ancora "in casa", non fisicamente in quanto lo ha prestato al Porto, dove però non ha ancora esordito. L'ex Lille non sarebbe centrale nel progetto di Thiago Motta ma, in caso di rientro anticipato, potrebbe finire nelle rotazioni.



