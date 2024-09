Gleison Bremer manda in delirio i tifosi della Juventus tramite il suo profilo Instagram. Il difensore brasiliano, non convocato per gli impegni con la selezione verdeoro, ha postato due foto con la maglia del club. Tuttavia non si trattava della prima maglia, ma bensì due seconde divise "classiche". La prima in rosa, la seconda con la storica maglia blu con cui i bianconeri sollevarono l'ultima Champions nella notte dell'Olimpico di Roma. Nella didascalia il giocatore ha domandato "Pink or blue".