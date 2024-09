La, tra esattamente 11 giorni, debutterà nella prima fase della nuovaospitando il PSV all'Allianz Stadium di Torino. La giornata di oggi, venerdì 6 settembre, ha rievocato dolci ricordi a Gleison Bremer che esattamente due anni fa debuttava in Champions con la maglia bianconera nella partita persa per 2-1 al Parco dei Principi contro il PSG. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il numero 3 della Juve ha ricordato: "Oggi, due anni fa, il mio debutto in Champions League con la Juventus. Siamo pronti per tornare a combattere in Europa".