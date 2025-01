Nonostante l'assenza dai campi a causa del grave infortunio al ginocchio, Gleisoncontinua a essere un punto di riferimento per la solidarietà.Il difensore brasiliano ha scelto di sostenere la campagna di ABIO Torino, un'associazione che da oltre 40 anni si dedica a fornire assistenza a bambini e adolescenti ricoverati in ospedale, nonché alle loro famiglie.Come ha raccontato lui stesso su Instagram,ha voluto dare un contributo tangibile, partecipando alla consegna dei giochi acquistati tramite l'iniziativa "Giocattolo Sospeso" ai piccoli pazienti dell'Ospedale Regina Margherita. Un gesto che testimonia il suo impegno sociale anche nei momenti di difficoltà personale."Poter passare del tempo con questi piccoli guerrieri per me è stato un privilegio. La loro forza ed il modo in cui affrontano le difficoltà con il sorriso sono un esempio per tutti noi. Oggi sono stati loro ad avermi fatto un regalo e non viceversa. Vedere l’impegno ed il calore dei medici, infermieri e dei volontari di Associazioni come la Fondazione Abio che ogni giorno si dedicano a regalargli un sorriso è ammirevole e rappresenta un esempio di dedizione e umanità che merita tutto il nostro rispetto e sostegno ed è per questo che sono davvero contento di aver avuto la possibilità di sostenere questa iniziativa assieme ad Assogiocattoli"