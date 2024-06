Red card for Andres Cubas from Paraguaypic.twitter.com/8R2wfcjTP2 — Epic Red Cards (@epicredcards) June 29, 2024

Dopo gli zero minuti all'esordio,è subentrato nel secondo tempo di Brasile-Paraguay, terminata 4-1 in favore dei verdeoro. Il futuro centrocampista della Juventus (), ha giocato 18 minuti dopo che nel primo match, contro la Bolivia, era rimasto in panchina per l'intera gara.Al minuto 81, Douglas Luiz ha subito un brutto fallo da parte del difensore avversario Cubas. Dopo un contrasto in mezzo al campo, i due sono rimasti a terra e il giocatore del Paraguay ha scalciato il brasiliano a gioco fermo. Inevitabile l'espulsione diretta. Per Douglas Luiz invece, per fortuna sua e ovviamente della Juventus, è riuscito a continuare la partita. Di seguito il VIDEO dell'accaduto.