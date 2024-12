, tecnico dellaha presentato ai canali ufficiali del club la sfida di domani contro la, molto importante per i bianconeri che nell'ultima giornata di campionato sono finalmente tornati alla vittoria.– "Quella dell’ultimo turno è stata una vittoria importante, i tre punti mancavano da tanto, e quando non si vince è più difficile prendere fiducia: quindi, oltre alla classifica, il risultato positivo ci deve far fare uno scatto ulteriore, e lo ho notato negli allenamenti in questa settimana".– "Contro il Taranto i ragazzi mi sono piaciuti innanzitutto per l’approccio che hanno avuto, fin dall’inizio della gara. E poi ho apprezzato molto il fatto che, dopo il goal subìto, non ci sono state reali situazioni di sofferenza. Da migliorare restano comunque ancora alcune cose, come per esempio, appunto, il goal preso".– "Il gruppo si sta allenando seriamente, ma questo è qualcosa che ho visto nei ragazzi fin dal primo allenamento, la loro risposta è sempre stata positiva: come ho detto prima, questa settimana vedo in loro una convinzione diversa, che è normale che arrivi quando si comincia a fare risultati positivi. Contro la Cavese sarà una gara tosta: sono una squadra di categoria, che fa della grande intensità la sua cifra di gioco principale, e inoltre siamo in casa loro, quindi noi dovremo giocarcela con uguale ritmo e approccio".