Brambilla può tornare a Foggia dopo l'esonero: la situazione

Situazione molto complessa per ilche deve trovare una soluzione dopo le dimissioni di Ezio Capuano. Il tecnico ha lasciato la squadra dopo aver preso il posto di Massimo Brambilla. L’ex allenatore della Juventus Next Gen è stato esonerato dalla società rossonera lo scorso 25 settembre dopo la sconfitta contro il Giugliano per 2-1. Adesso però potrebbe tornare a Foggia.Come riferisce LaCasadiC, la dirigenza del Foggia ha convocato ufficialmente Brambilla essendo ancora sotto contratto. Il club proporrà al tecnico di ritornare ma ad una condizione, ovvero che accetti di lavorare insieme allo staff di Capuano, che è rimasto con la squadra. In caso contrario, Brambilla si dovrà dimettere concludendo il proprio contratto con il Foggia.