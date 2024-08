Dopo un eccellente esordio da titolare con la maglia del, avvenuto nella sfida contro il, il giovane difensore olandese Deansi prepara a un cambio di ruolo per la seconda partita del club inglese. Infatti, nella sfida in programma oggi pomeriggio contro ilsi accomoderà in panchina. La decisione di lasciarlo fuori dall'undici titolare potrebbe essere parte di una strategia di rotazione voluta dall'allenatore, che vuole gestire al meglio le energie del giocatore in un periodo di calendario intenso. Nonostante ciò, Huijsen rimane una risorsa preziosa per il Bournemouth, pronto a fare la differenza quando chiamato in causa.