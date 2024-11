Boufandar firma con la Juventus: il comunicato

Primo contratto da professionista per, che si è legato allafino al 30 giugno 2026."Il centrocampista classe 2006, in bianconero dall'estate del 2022, ha cominciato il suo percorso nel Club dalla formazione Under 17 per poi, dalla scorsa annata con 9 presenze collezionate, far parte del gruppo protagonista del campionato", si legge in un comunicato sul sito ufficiale della Vecchia Signora. "Boufandar, in stagione, è a quota 9 apparizioni con, all’attivo, anche un assist in Youth League. Adesso la soddisfazione del legame consolidato con la Juventus: congratulazioni, Adam!".