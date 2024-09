Nella conferenza stampa di rito valida per Juventus-PSV, esordio stagionale di entrambe le squadre in Champions League, il tecnico degli olandesi Bosz ha rilasciato delle dichiarazioni sul match. Di seguito le parole del tecnico.- "Spettacolo? Non lo so. Le partite sono sempre belle da vedere, se la Juve vuole fare calcio offensivo sarà una bella serata. Domani giocheremo qui ma secondo me siamo forti, abbiamo bravi giocatori e ho visto anche l'anno scorso che abbiamo reso difficile la serata a tutti i nostri avversari".