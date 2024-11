Le formazioni ufficiali di Bosnia-Olanda

Notte dianche per l'che, in occasione del sesto turno del Gruppo 3 della Lega A, sfida lacon la certezza di avere già in tasca il pass per i quarti di finale della manifestazione che si giocheranno nel mese di marzo. Tra i protagonisti del match ci sarà ovviamente anche, che dopo aver giocato soltanto una manciata di minuti contro l'Ungheria, questa volta partirà dal primo minuto.Bosnia (4-3-3): Zlomislic; Dedic, Bicackic, Barisic, Muharemovic; Tahirovic, Sunjic, Burnic; Gigovic, Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez.Olanda (4-2-3-1): Flekken; Frimpong, De Vrij, De Ligt, Hato; Wieffer, Koopmeiners; Kluivert, Zirkzee, Lang; Brobbey. Ct. Koeman.