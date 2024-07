Le parole di Leonardoal podcast BSMT:PIRLO - "Pirlo è arrivato in un momento particolare. La stagione era finita ad agosto dopo il Covid, ci siamo ritrovati i primi di settembre, giocavi ogni tre giorni. Aveva bisogno di tempo, era alla prima esperienza, doveva conoscersi come allenatore. Abbiamo vinto due trofei e non era scontato, alla Juve devi vincere trofei. Giocavamo anche un buon calcio. In quel momento il presidente fece la sua scelta, l’anno dopo sarebbe stato molto più a suo agio. Noi abbiamo cercato di aiutarlo in tutti i modi. Quando vinci due trofei è perché tutte le situazioni si incastrano. Poi è stata a fatta questa scelta. Mi auguro che porti la Sampdoria in Serie A, si rilancerebbe come allenatore".