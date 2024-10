Bonucci su Bremer e la difesa della Juventus

Nella lunga chiacchierata a Sky Calcio Club , Leonardo Bonucci si è soffermato anche sull'infortunio di Bremer e cosa comporta questo per la Juventus: "Alla Juve è mancato un difensore che cambia il reparto, senza togliere nulla agli altri".ti risolve tanto. Anche prima prendeva quelle ripartenze ma Gleison recupera. Kalulu? Si farà il centrale, penso di si, la sua idea penso sia andare avanti con lui e Gatti. A gennaio se ci sarà un'occasione la Juve è obbligata a prendere in considerazione. Magari Thiago tirerà fuori un altro jolly in questi mesi".