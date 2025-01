Bonucci racconta i figli: 'A Matteo ho detto di fare l'allenatore. Lorenzo juventino dopo Ronaldo'

Getty Images

Leonardo, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha recentemente aperto il cuore in una lunga intervista, parlando di vita familiare, dei suoi figli e del futuro nel mondo del calcio. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Bonucci sta vivendo una nuova fase della sua vita, fatta di sfide e cambiamenti che vanno oltre il campo da gioco.Un tema particolarmente toccante riguarda suo figlio Matteo, che ha dovuto interrompere la sua carriera calcistica a causa di una malattia. Bonucci ha raccontato con emozione il difficile momento vissuto dal ragazzo, ma ha anche rivelato di come abbia cercato di supportarlo, offrendogli nuove prospettive. "Gli ho detto di studiare per diventare allenatore", ha spiegato l'ex difensore bianconero, cercando di orientarlo verso una carriera nel calcio, ma in un ruolo diverso, che gli permettesse comunque di restare vicino alla sua passione.

Un'altra riflessione di Bonucci riguarda il nome di suo figlio Lorenzo, una storia curiosa e legata alla musica. Il nome è stato scelto durante un viaggio in autostrada, mentre lui e la moglie ascoltavano una canzone di Jovanotti. Una scelta semplice ma significativa, che dimostra quanto le esperienze quotidiane possano influenzare anche le decisioni più importanti. Un altro aneddoto legato alla famiglia è quello riguardante i gusti calcistici di Lorenzo. "Inizialmente era tifoso del Torino, ma ha cambiato squadra quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus", ha raccontato Bonucci, aggiungendo con un sorriso che la passione di suo figlio per la Juve è ormai consolidata, come dimostrano le sue recenti inclinazioni calcistiche.