Bonucci Juve, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

Nella giornata di ieriha fatto visita alla Juventus durante l'allenamento alla Continassa. L'ex difensore bianconero era stato ripreso in un video mentre scherzava con, e oggi Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa della visita dell'ex numero 19.SU BONUCCI - 'Non abbiamo parlato del derby ma di tante altre coseche ha fatto il corso d'allenatore. una conversazione sul calcio e come sono le cose nel lavoro che possono essere diverse da calciatore. Abbiamo giocato in nazionale insieme,che è stato qui'.