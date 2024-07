"Mi sono ritrovato con Giuntoli che era appena arrivato e quindi non aveva possibilità di fare diversamente e mi ha detto 'Guarda, non sei più nei piani. Sei fuori rosa", questo uno dei retroscena raccontati da Leonardo Bonucci a The BSMT. L'ex difensore della Juventus ha parlato di cosa è successo l'estate scorsa e di come la società gli ha comunicato che non rientrava più nei progetti del club."Paradossalmente sono tornato il 17 di luglio ad allenarmi, e mi allenavo alle 7.30 di sera quando la squadra si allenava o al mattino presto o addirittura al pomeriggio non si allenava. Ero insieme ad altri ragazzi che erano nella mia stessa situazione, che magari erano stati in prestito da qualche parte o rientravano da un infortunio.""Non so ancora oggi darmi una spiegazione. O meglio, la spiegazione la so. È stato un gioco di potere. Prima che Giuntoli mi comunicasse la decisione, io l’avevo già annusata. Cominciavano ad uscire degli articoli che un po’ lanciavano il segnale e infatti quando ricevetti la chiamata da Manna che mi avvisava che sarebbero venuti a casa per parlarmi, dissi a mia moglie 'Guarda, vengono perché sta succedendo qualcosa che non ci aspettavamo'. Quindi ero preparato, ma non sei mai preparato a certe cose che ti vengono dette."