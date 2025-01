Il commento didopo l'eliminazione dell'Italia dalla Kings League World Cup Nations:"Sono arrivato e ho trovato un gruppo positivo. Sapevamo di non aver fatto la partita che avevamo preparato contro il Giappone: loro si chiudevano bene e ci hanno messo in difficoltà. Oggi sapevamo di giocare contro una squadra forte, però, nonostante un inizio shock, l'abbiamo rimessa in piedi e poi alla fine il gol doppio subito ci ha tagliato le gambe. L'avevamo preparata cercando di arrivare al 7 vs 7 in equilibrio per poi giocarcela nel secondo tempo, ma purtroppo abbiamo subito questi due gol con lo shootout e con l'errore di Viviano. Comunque l'avevamo rimessa in piedi, siamo stati bravi a venir fuori alla distanza e poi peccato perché è stata una prestazione di squadra importante".