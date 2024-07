Leonardo Bonucci è a Coverciano. L'ex difensore della Juventus, che al termine della stagione 2023/24 si è ritirato ufficialmente dal calcio appendendo le scarpette al chiodo, sta mantenendo fede ai propositi avanzati di recente. Il classe 1987, infatti, aveva espresso il desiderio di diventare allenatore e, come confermato da una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Bonucci è passato dalle parole ai fatti. L'ex numero 19 della Juve - che ha vestito la maglia bianconera dall'estate del 2011 a quella del 2023 sta infatti svolgendo il Corso UEFA B all'interno del Centro Federale di Coverciano. Il suo sogno, come ribadito, è quello di riuscire un giorno ad allenare la Juventus e in tal senso Bonucci sta gettando le basi per costruire una carriera di grande spessore anche da tecnico.