Le parole dia Prime Video:ALLEGRI – Per quello che ero io per la Juve e quello che ha fatto Allegri nei primi 5 anni è stata un’occasione sfumata non aver condiviso tutto il percorso. Con il mister, pur essendo andato via, sono tra quelli che ha giocato di più. Situazioni non ci hanno permesso di andare d’accordo. Uno dei suoi collaboratori mi disse: “Quando siamo arrivati alla Juve il nostro pensiero era di farti fuori. Quando preparavamo le partite lo facevamo su di te perché tu facevi gli errori”. Eravamo provati dai metodi di Conte e avevamo vinto, lui arriva nel momento giusto come gestore. Poi però c’è il calcio e il campo. Noi eravamo abituati a dominare il gioco e in quel momento le idee non erano così chiare e diventata tutto più complicato. Allegri, avendo una grande squadra, gestiva ma dovevi essere tu a trovare la giocata. Si rompe tutto, lo sgabello è una cagata è colpa mia perché non volevo restare seduto e così mi potevo muovere, lo sgabello lo prendo io dentro la lounge e lì ho fatto la frittata. La giornata prima col Palermo, Marchisio rientra dal crociato e al 60’ era morto, gli faccio: Claudio fatti cambiare. Lui non voleva, io faccio segno ad Allegri: cambia l’8 perché è morto. Dopo 5 minuti cambia Sturaro con Rincon e io gli faccio gesti e lui mi mandò a f*****o: “Pensa a fare il giocatore”, mi disse anche sei un c*****e, una roba del genere, ci sono i filmati. A fine partita rientro, mi trovo Landucci che prova a fermarmi e io lo sbatto contro la porta e sono entrato id corsa nello spogliatoio. Ci siamo attaccati finchè non ci hanno diviso. Poi sono adnato da lui a dirgli: non hai capito cosa volevo dire. Si è riscaldato di nuovo col veleno che aveva e mi hanno riportato fuori e lì è finita. Lui mi voleva fuori rosa, poi mediazione della dirigenza. Ho saltato il Porto e poi ho ricominciato a giocare ma lì ormai si era rotto. Nel tentativo di mediazione – mi dicono che sono importante e il mister è in scadenza -, prima della finale di Cardiff, rinnovano il contratto ad Allegri che per carità era anche giusto. Poi esce che io ho fatto casino nello spogliatoio di Cardiff e chiamo il direttore e gli dico: “Sono un patrimonio della società, non credi sia il caso di smentire visto che non è successo nulla?” e lui mi dice: “Noi non dobbiamo dire niente”.