Le parole di Boniek a Prime Video:LA JUVE DEL 1983 – Juventus, c’erano 6 campioni del mondo, Michel, io…. Penso che questa è la squadra più forte nella storia della Juventus. Tre anni fantastici, molto belli, con gente cazzuta e intelligente, non c’era rivalità. Si parlava solo italiano, tutti comunicavano tra loro e nessuno si chiudeva in camera ma si stava sempre insieme, erano tempi molto belli. Quando abbiamo pescato l’Aston Villa sapevamo che difendevano il titolo, partita combattuta e difficile, se chiudo gli occhi mi ricordo tutto di questa partita.BELLO DI NOTTE – Anche di giorno non è che andavo maleVLAHOVIC – Mi piace da morire, ultimamente è sempre valido e pericoloso, ha sempre la faccia da killer. Pensavo segnasse ancora più goal