Dal sito ufficiale della JuveArrivata all’alba del progetto Women nel 2017, dopo essere cresciuta nel Torino e aver dominato la scena con il Brescia, l’attaccante classe ’91 ha visto nascere il nuovo progetto, calandosi nella parte di leader, affermandosi come una delle stelle del calcio italiano.Nata a Pinerolo e tifosa della Juve sin da bambina, in 7 stagioni è arrivata a toccare quota 176 presenze, segnando ben 82 reti tra tutte le competizioni. In questa stagione ha chiuso a 6 gol (3 in campionato e 3 in Coppa Italia), oltre ad essere scesa in campo nella finale di Supercoppa Italiana vinta a gennaio contro la Roma.In aggiunta ai tantissimi trofei alzati in bianconero, Barbara è stata l’autrice del primo gol ufficiale delle Juventus Women in Serie A (il 30 settembre 2017 in casa del Mozzanica) e delle prime due in Women’s Champions League (il 12 settembre 2018 nel 2-2 contro il Brondby).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui