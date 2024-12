La lettera didopo aver tagliato il traguardo delle 200 presenze ufficiali in maglia"Cara Juventus,mi chiamo Barbara e ho 6 anni.Ho deciso di giocare a calcio perché è la cosa che mi rende più felice.La mia mamma e il mio papà sono tanto felici che ho seguito la passione di mio fratello Giorgio.Sai non conosco altre ragazze che giocano a calcio e mi sento un po’ strana, diversa.Tutti, però, mi dicono che sono brava e che se mi piace non devo smettere.Allora io gioco tutto il giorno, in casa, in giardino, al parco con i miei amici e al campo con l’allenatore che mi aiuta.Io non so cosa succederà quando diventerò grande, ma ti sogno.Sogno a occhi aperti quando vedo le tue partite e i campioni che giocano con la tua maglia tanto bella.Sogno e spero di sentire anche io un giorno il brivido di vestirti e di provare a portarti con amore e rispetto sul mio petto.Cara Juventus,sono BB, ho 33 anni e mai avrei potuto pensare,nemmeno nel mio sogno più grande e bello,di poterti portare 200 volte sul mio cuore.Sei speciale come quelle cose che si amano follemente e ti amerò per sempre.Tua, Barbara".