. La partita prevista per domani pomeriggio allo stadio Dall'Ara tra la squadra di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Paulo Fonseca è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi, per via dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Alla fine è arrivata la decisione della Lega Serie A, dopo le pressioni del sindaco della città Matteo Lepore e del club rossoblù per non disputare il match, che si stava valutando di spostare altrove (Como ed Empoli alcune delle ipotesi prese in considerazione). Il CdA d'emergenza convocato negli scorsi minuti ha però deciso che la gara non si disputerà, nemmeno a porte chiuse, nonostante l'opposizione del Milan.