Iling Junior subito in campo con il Bologna? La scelta di Italiano

Prosegue la terza giornata di Serie A dopo le vittorie di Inter e Torino rispettivamente contro Atalanta e Venezia. Alle 18 e 30 scede in campo il Bologna di Vincenzo Italiano che affronta in casa l'Empoli. Ecco le scelte di formazione dell'ex tecnico della Fiorentina e la decisione sul nuovo acquisto,Il Bologna si schiera con il solito 4-3-3 con in attacco Casto e ai suoi lati Orsolini e Karlsson. L'ex giocatore della Juventus, Iling Junior, è stato convocato per la sfida odierna ma parte dalla panchina. Questa la decisione di Italiano. L'esterno inglese è stato ceduto dalla Juve all'Aston Villa che poi ha deciso di mandarlo in prestito al club rossoblù.