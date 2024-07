Adesso ci siamo. E' ufficialmente iniziata la trattativa tra ile l'che, salvo imprevisti, porteràa vestire la maglia dei Gunners in Premier League.Come riferito da Fabrizio Romano, il giocatore ha dato il suo ok alla destinazione londinese e di conseguenza non ci saranno problemi a trovare un accordo che soddisfi l'entourage del ragazzo. Toccherà ora ai due club raggiungere l'intesa finale. La squadra allenata da Mikel Arteta è pronta a fare sul serio: il difensore classe 2002 è un obiettivo dichiarato per la prossima stagione.