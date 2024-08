i Valeri Bojinov, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Kean alla Fiorentina? Moise ha fatto bene. Gli serviva una nuova sfida e sono felice di vederlo a Firenze. È un ragazzo che ha solamente bisogno di sentire fiducia e affetto nei suoi confronti. Il suo talento non si discute: ha tecnica e grande forza fi sica, sono convinto che alla Fiorentina possa esplodere e fare tanti goal"."Con Motta i bianconeri vivranno una rivoluzione tecnico-tattica. Thiago è veramente bravo e mi aspetto di vedere presto la sua mano sulla squadra. Mi sbilancio: sarà una grande Juve quella di Motta e con un gioco spettacolare""Io sono cresciuto e vivevo con le pressioni. Sono importanti e Dusan deve prenderle come uno stimolo per migliorare. Ci deve convivere per essere il numero uno: le potenzialità non gli mancano, adesso tocca a lui. La Juve gli ha dato la fascia da capitano in amichevole: questo vuol dire che credono e pure tanto nella sua esplosione. Sono convinto che con l’arrivo di Motta in panchina Vlahovic migliorerà e renderà di più. Punto su di lui per questa stagione: Dusan nella Juve può fare 20 goal. ""Sarebbe un bel colpo per entrambe, anche se al posto della Fiorentina me lo terrei stretto".