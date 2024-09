Boban, le parole su Yildiz e Chiesa

opinionista di 'Sky Sport', ha parlato della Juventus e di alcune individualità: "Chiesa lo avrei tenuto. Yildiz non alza mai la testa e non ha lo scatto per giocare sulla fascia, meglio dietro la punta", le parole dell'ex giocatore del Milan."Non so cosa sia successo con Chiesa, ma se non ci sono altre ragioni non lo lasci andare. Era l'unico fuoriclasse nella rosa della Juventus. Il mercato è stato ottimo, sono stati spesi tanti soldi per Koopmeiners che è un ottimo giocatore ma non un fuoriclasse. Ci sono tanti elementi ma nessun fuoriclasse, se si vuole fare il salto di qualità bisogna puntare su giocatori di questo tipo".