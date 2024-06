Dallagiungono notizie che potrebbero scuotere l'ambiente nerazzurro. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco ha manifestato interesse per Hakan, il centrocampista turco di 30 anni che è nella lista dei desideri del club bavarese alla ricerca di rinforzi a centrocampo.Il nome di Calhanoglu è stato discusso all'interno del, che vede nel giocatore un profilo adatto per potenziare il proprio centrocampo. L'indiscrezione, che ha rapidamente fatto il giro dei media, sottolinea come il centrocampista nerazzurro sia molto apprezzato per le sue qualità tecniche e tattiche.