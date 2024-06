Allegri via dalla Juve: gli effetti sul bilancio



La strategia dell'aumento di capitale

La risoluzione di Massimilianocon laavrà un effetto concreto anche suldel club. Come si legge su La Gazzetta dello Sport in un articolo a firma dell'esperto Marco Iaria, l'esercizio 2023-24 chiuderà verso i, anche a causa dell'indennizzo da 10 milioni riconosciuto a Cristiano, ma i conti futuri beneficeranno del risparmio sulle spettanze allo staff tecnico.Per questa stagione, in assenza delle coppe, la società aveva già previsto una perdita superiore a quella del 2022-23, ma nel frattempo sono sopraggiunti anche due ulteriori fatti inattesi: il lodo arbitrale favorevole a Ronaldo per il caso della manovra stipendi e, appunto, il costo della transazione con Allegri, che secondo le indiscrezioni dovrebbe rinunciare a una buona fetta dei 7 milioni netti più bonus dell'ultimo anno di contratto.Per fronteggiare il deficit nei mesi scorsi la Juventus aveva completato l', il terzo in quattro anni, all'interno del piano di risanamento e sviluppo con vista sul 2026-27. Il tutto nell'ottica di una "pulizia" generale che consentirà di alleggerire i conti futuri, in attesa del bilancio 2024-25 che beneficerà innanzitutto dei proventi della Champions e di una parte dei premi del Mondiale per club. All'obiettivo di base del piano - quello di tendere verso la, per raggiungere l'utile di bilancio, la generazione di cassa e la riduzione del debito entro il 2026-27 - contribuirà poi anche l'auspicato abbattimento del, con lo stipendio diche, considerando anche lo staff, viaggia su cifre più basse di almeno il 30% rispetto all'era Allegri.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.