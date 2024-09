Bilancio Juventus: cosa serve per tornare in positivo

Non ha riservato sorprese particolari il, in chiusura con una perdita di circa 200 milioni di euro e in rosso per la settima volta consecutiva. Su questo risultato, come scrive Tuttosport, pesa molto l'esclusione dalle coppe europee - la differenza rispetto all'esercizio precedente, non a caso, sta proprio in quegli 80-100 milioni di euro non introitati dalla Uefa -, ma sarà interessante anche capire a quanto ammonta il risparmio sul monte ingaggi e gli ammortamenti rispetto al 30 giugno 2023, in attesa dei tagli drastici di questa estate che avranno riflessi nel prossimo futuro.A questo proposito - sottolinea ancora il quotidiano - "per centrare l'obiettivo di tornare in terreno positivo nel 2026-27 la dirigenza bianconera dovrà continuare sulla linea del, pur mantenendo la squadra competitiva (e la campagna acquisti sontuosa di quest'estate, con nove acquisti per una spesa intorno ai 200 milioni, ne è la testimonianza), ma nello stesso tempo incrementare i ricavi. Così diventano fondamentale non soltanto il ritorno in Champions, la Supercoppa italiana in Arabia e il Mondiale per Club per avere più risorse, ma occorre trovare loperché Jeep garantiva 45 milioni l'anno".





