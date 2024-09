Dalla semestrale al 30 giugno di Exor, come sottolinea Calcio e Finanza, emerge che laha registrato ricavi per circa 231 milioni di euro nella seconda metà della stagione 2023/24, ai quali si aggiungono i 190,6 milioni comunicati nel primo semestre. Questo porta il fatturato complessivo della Juventus per l'esercizio 2023/24 a un totale stimato di circa 421,4 milioni di euro. Tale cifra rappresenta un calo significativo rispetto ai 507 milioni registrati nella stagione precedente, 2022/23. Questa diminuzione nei ricavi riflette l'esclusione dalle competizioni Uefa. I ricavi, di conseguenza, sono destinati a salire dal prossimo esercizio.