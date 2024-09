Biglietti Juventus per Stoccarda, Parma e Torino

La Juventus in attesa di sfidare Napoli e Psv all'Allianz Stadium, guarda già oltre e ha presentato il nuovo pacchetto per acquistare i biglietti delle partite con Stoccarda in Champions League, Parma e Torino in campionato. "Per non perdere gli appuntamenti in programma all'Allianz Stadium,- in modo da seguire non una, ma ben tre sfide casalinghe dei bianconeri a un prezzo agevolato: scopriamo insieme questa novità!""A partire dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 13 settembre, partirà la vendita del nuovo "3 Games Pack" che include una sfida di Champions League e due match di Serie A dei bianconeri all’Allianz Stadium, rispettivamente contro Stoccarda, Parma e Torino.Ci sarà un’unica fase di vendita aperta a tutti in cui sarà possibile scegliere un posto nei settori disponibili. Il posto acquistato sarà lo stesso per tutte e 3 le partite incluse nel pacchetto. L’acquisto potrà essere effettuato in formato e-ticket oppure tramite caricamento su Juventus Card.Acquista ora e risparmia con il 3 Games Pack: a partire da 36€/gara avrai l’occasione di assistere a 3 partite in casa contro Stoccarda, Parma e Torino risparmiando rispetto all’acquisto del singolo biglietto!"