, difensore delaccostato allain vista del mercato di gennaio, ha rilasciato un'intervista a Cronache di spogliatoio, in cui ha parlato anche di- "Ho definito Thiago Motta un genio. Quando sono arrivato a Bologna mi chiedeva di andare a centrocampo, io pensavo: ‘Ma sono un difensore centrale, cosa vado a fare a centrocampo?’. Piano piano ho capito il suo modo di giocare. Iniziavo a prendere confidenza con il fatto che avevo spazio anche alle spalle, non ci ero abituato. Mi ha fatto prendere consapevolezza. È stato bravissimo anche con Lucumì e Calafiori".- "Mi ricordo una volta contro il Torino in casa, Calafiori ha preso la palla e ha dribblato dentro, mi ha dato la palla e io ero a centrocampo. Ho fatto un passaggio a Fabbian e ha segnato. Il mister e l’assistente erano troppo contenti perché lo stavamo provando tantissimo in allenamento. Un modo unico giocare ed è andata bene".





